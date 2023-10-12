Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, поїздка Путіна до Бішкеку була зроблена суто з метою додаткового піару.

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Статусний візит Путіна

Російський диктатор у перерві між обіймами з Кім Чен Ином та колінопреклонним візитом до Сі Цзіньпіна вирішив заскочити й до Киргизстану. Привід для поїздки – засідання очільників країн СНД, від якого поступово віддаляються проєвропейські країни.

"Нарешті Путін хоч кудись зміг виїхати! Бо вже складалось враження, що його повністю замінили двійники, які виглядали ну зовсім вже здичавілими. Тому диктатору потрібно було зробити цей візит, і Киргизстан став для нього рятівною соломинкою", – зазначає Давидюк.

Киргизстан є красивою і колоритною країною зі смачною кухнею, тож не виключено, що цим візитом Путін організував мінівідпустку для того, щоб змінити інтер'єр.

"Візит до Киргизстану не має на меті якоїсь політичної чи дипломатичної цілі, адже ця країна нічим не може допомогти Путіну. Скоріше, це Кабаєва "допиляла" свого чоловіка тим, що вони за останні 2 роки нікуди не їздили. Тому для них це можливість подивитися світ і відпочити від перебування в бункері", – припустив політолог.

Микола Давидюк про візит Путіна до Киргизстану: дивіться відео

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