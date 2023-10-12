Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, поездка Путина в Бишкек была сделана сугубо с целью дополнительного пиара.

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Статусный визит Путина

Российский диктатор в перерыве между объятиями с Ким Чен Ином и коленопреклонным визитом в Си Цзиньпин решил заскочить и в Кыргызстан. Повод для поездки – заседание глав стран СНГ, от которого постепенно отдаляются проевропейские страны.

"Наконец-то Путин хоть куда-то смог уехать! Потому что уже создавалось впечатление, что его полностью заменили двойники, которые выглядели ну совсем уж одичавшими. Поэтому диктатору нужно было сделать этот визит, и Кыргызстан стал для него спасительной соломинкой", – отмечает Давидюк.

Кыргызстан является красивой и колоритной страной со вкусной кухней, поэтому не исключено, что этим визитом Путин организовал мини-отпуск для того, чтобы сменить интерьер.

"Визит в Кыргызстан не преследует какой-либо политической или дипломатической цели, ведь эта страна ничем не может помочь Путину. Скорее, это Кабаева "допилила" своего мужа тем, что они за последние 2 года никуда не ездили. Поэтому для них это возможность посмотреть мир и отдохнуть от пребывания в бункере", – сказал политолог.

Николай Давидюк о визите Путина в Кыргызстан: смотрите видео

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