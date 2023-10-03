Соответствующий нарратив активно распространяют пропагандистские телеграм-каналы. Симоньян также пояснила, что "на самом деле" произойдет после ядерного взрыва, передает 24 Канал.

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Что же после ядерного взрыва: версия Симоньян

Российская пропагандистка утверждает, что один "умный человек" рассказал ему интересный сценарий с ядерным ударом. Вроде бы "бить по Вашингтону не надо", а можно устроить ядерный удар над Сибирью. Интересно, что, по мнению Симоньян, ничего "страшного не произойдет".

Вот человек мне говорит, он инженер-радиотехнолог: "А ты знаешь, что если на российской территории где-то над Сибирью устроить термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, ничего страшного такого не будет?". Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни ужасной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет – этого ничего не будет,

– рассказывает Симоньян.

По версии кремлевской пропагандистки, после ядерного взрыва всего из строя будет выведена вся радиоэлектроника, спутники и другая бытовая техника, например камеры или телефоны. Симоньян рассказывает о "прекрасной перспективе" вернуться россиянам примерно в 1993 год, когда людям приходилось пользоваться стационарными телефонами. Более того, она приводит аргумент, что тогда родителям не придется объяснять детям, почему у них нет современных гаджетов типа iPad.

Вместе с тем, спикер Владимира Путина Песков подчеркнул, что Россия не отказалась от моратория на ядерные испытания. Так он прокомментировал слова о якобы подготовке к испытаниям ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и "предложении" Симоньян.

Идея Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью: смотрите видео

"Фраза "бомбить Воронеж" заиграла новыми красками"

В ГУР МО прокомментировали истерику Симоньян и ее предложение нанести ядерный удар над Сибирью. Представитель разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что теперь фраза "бомбить Воронеж" заиграла новыми красками.

Он подчеркнул, что россияне продолжают прибегать к ядерному шантажу, но он действительно уже не работает, ведь весь цивилизованный мир вместе с Украиной увидели истинные намерения россиян. Более того, Юсов предполагает, что после поражения России кремлевские пропагандисты могут "переобуться и начать поливать грязью Путина".

От того, что на несколько тональностей повыше будет кричать российская пропаганда, ничего не изменится. Я думаю, что Симоньян это прекрасно отдает себе отчет, но работа у нее такая. И после неизбежного поражения, я думаю, что те же российские пропагандисты будут кричать об ужасных преступлениях путинского режима,

– заявил Юсов.