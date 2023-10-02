Пропагандисты рассказывают, что, якобы во время обысков квартиры Зеленских в Ялте, правоохранители обнаружили российский паспорт первой леди Украины. "Красивая" история, которую можно было бы скормить своему электорату, если бы у оккупантов, как всегда, что-то пошло не так.

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Неудачное фото

Пока сетью распространяется кремлевская ложь о "кровавом" гражданстве супруги Президента, в Центре стратегических коммуникаций опровергают фейк оккупантов простейшими доказательствами.

Так, россияне поленились создать как можно более достоверный "паспорт" Зеленской. На распространенном пропагандистами изображении видно, что для фейкового документа использовали фото Елены Зеленской из Instagram за 2023 год. В то же время, они утверждают, что сам паспорт был выдан в 2014 году.

Более того, если присмотреться к фото поддельного паспорта – то можно увидеть, что в нем указана дата выдачи 2020 год.

Кроме этого, внизу первой страницы отчество Зеленской написано с ошибкой в транслитерации – Vlodymyrovna.

Некачественная подделка "российского паспорта" Зеленской

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