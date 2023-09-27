При этом свою дезинформацию они распространяют, используя для этого клонированные сайты украинских медиа.
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Россия запустила фейк о "мобилизации украинских подростков"
В росСМИ активно рассказывают, что в Украине хотят мобилизовать с 16-лет. С таким предложением в Верховную Раду якобы обратился министр обороны Рустем Умеров. Пропагандисты, конечно, сразу начали кричать о том, что в нашем государстве "заканчивается мобилизационный потенциал" и поэтому Киев планирует мобилизовать "женщин, детей и людей с инвалидностью".
Чушь от оккупантов / Фото ЦНС
Российские источники распространяли эту чушь со ссылкой на "УНИАН", конечно, не настоящий сайт, а намеренно клонированный.
В Центре национального сопротивления подчеркнули, что Умеров подобных заявлений не делал. О них нет никаких упоминаний в соцсетях.
Также там напомнили, что согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военную службу можно проходить только с 18 лет.
Кремлевские фейки об Украине: что известно
- Одной из последних выдумок российских фейкоробов стала история о том, что польского президента Анджея Дуду Украина якобы внесла в базу "Миротворца". Таким образом оккупанты хотели настроить украинцев против поляков на фоне "зернового спора" между странами.
- Также Кремль врал о том, что население Украины якобы сократилось вдвое. Пропагандисты утверждали, что на территории Украины вроде бы осталось всего 20 миллионов человек. Однако это далеко от правды. Ведь, по разным оценкам, в Украине проживает от 28 до 36 миллионов человек.
- С 25 августа вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о внесении изменений в положение о работе военно-врачебных комиссий. Оккупанты пытались подать эти изменения в искаженном виде и запустили фейк о том, что Украина будет "отправлять на убой даже инвалидов, больных ВИЧ и шизофреников". На самом деле, же речь идет об отмене так называемых спорных статей, и о том, что тех, кого раньше могли признать ограниченно пригодными, будут признавать пригодными.