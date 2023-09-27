При цьому свою дезінформацію вони поширюють, використовуючи задля цього клоновані сайти українських медіа.

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Росія запустила фейк про "мобілізацію українських підлітків"

У росЗМІ активно розповідають, про те, що в Україні хочуть мобілізувати з 16-років. З такою пропозицією до Верховної Ради начебто звернувся міністр оборони Рустем Умєров. Пропагандисти, звісно, одразу почали кричати про те, що в нашій державі "закінчується мобілізаційний потенціал" і тому Київ нібито планує мобілізувати "жінок, дітей та людей з інвалідністю".

Нісенітниця від окупантів / Фото ЦНС

Російські джерела поширювали цю нісенітницю з посиланням на "УНІАН", певна річ, не справжній сайт, а навмисно клонований.

У Центрі національного спротиву наголосили, що Умєров подібних заяв не робив. Про них немає жодних згадок у соцмережах.

Також там нагадали, що згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", військову службу можна проходити лише з 18 років.

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