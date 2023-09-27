При цьому свою дезінформацію вони поширюють, використовуючи задля цього клоновані сайти українських медіа.
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Росія запустила фейк про "мобілізацію українських підлітків"
У росЗМІ активно розповідають, про те, що в Україні хочуть мобілізувати з 16-років. З такою пропозицією до Верховної Ради начебто звернувся міністр оборони Рустем Умєров. Пропагандисти, звісно, одразу почали кричати про те, що в нашій державі "закінчується мобілізаційний потенціал" і тому Київ нібито планує мобілізувати "жінок, дітей та людей з інвалідністю".
Нісенітниця від окупантів / Фото ЦНС
Російські джерела поширювали цю нісенітницю з посиланням на "УНІАН", певна річ, не справжній сайт, а навмисно клонований.
У Центрі національного спротиву наголосили, що Умєров подібних заяв не робив. Про них немає жодних згадок у соцмережах.
Також там нагадали, що згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", військову службу можна проходити лише з 18 років.
Кремлівські фейки про Україну: що відомо
- Однією з останніх вигадок російських фейкоробів стала історія про те, що польського президента Анджея Дуду Україна нібито внесла до бази "Миротворця". У такий спосіб окупанти хотіли налаштувати українців проти поляків на тлі "зернової суперечки" між країнами.
- Також Кремль брехав про те, що населення України нібито скоротилося вдвічі. Пропагандисти стверджували, що на території України начебто залишилося всього 20 мільйонів людей. Однак, це далеко від правди. Адже, за різними оцінками, в Україні проживає від 28 до 36 мільйонів людей.
- З 25 серпня набрав чинності наказ Міністерства оборони України щодо внесення змін до положення про роботу військово-лікарських комісій. Окупанти намагалися подати ці зміни у спотвореному вигляді і запустили фейк про те, що Україна "відправлятиме на убій навіть інвалідів, хворих на ВІЛ та шизофреників". Насправді, ж йдеться про скасування так званих спірних статей, і про те, що тих, кого раніше могли визнати обмежено придатними, визнаватимуть придатними.