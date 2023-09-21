Увімкнути мозок й вигадати щось креативніше, окупанти, звичайно ж, не змогли. Тому пропагандистськими телеграм-каналами гуляють недолугі начебто "скріни" з "Миротворця".

Зверніть увагу Ми не говоритимемо перед камерами, – Дуда відповів, коли зустрінеться з Зеленським

Звичайно ж, це – фейк. Ніхто Дуду до "Миротворця" не додавав. Попри зернову дискусію, президент Польщі залишається другом України.

Важливо! Анджей Дуда, коментуючи свою майбутню зустріч з Зеленським, наголосив, що український лідер – його друг.

Дуда відреагував на слова Моравецького

Також Анджей Дуда відреагував на заяву Матеуша Моравецького – прем'єр-міністра Польщі. Раніше він заявив, що Польща начебто перестала постачати зброю Україні. Таку позицію своєї держави він аргументував тим, що вона продовжує озброюватися.

Слова прем'єр-міністра були витлумачені якнайгіршим чином… Ну, на мій погляд, прем'єр-міністр просто сказав: ми не будемо передавати Україні нову зброю, яку зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії,

– сказав Дуда.

Водночас президент Польщі наголосив, що його країна продовжує виконувати контракти щодо постачання зброї, які польська сторона уклала з Києвом.