Президент Польщі наголосив, що вони з Зеленським розмовлятимуть як два друга. Два друга, які хочуть врегулювати різні складні ситуації.

Зверніть увагу Науседа провів зустріч із Зеленським і Дудою щодо зернового конфлікту

Як тільки буде можливість, я обов'язково буду з ним (Зеленським – 24 Канал) розмовляти, але ми точно не говоритимемо перед камерами. Ми розмовлятимемо так, як багато разів говорили – віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації,

– заявив Дуда.

Відповідаючи на запитання ЗМІ, чи Дуда досі вважає Зеленського своїм другом, він відповів "звичайно".

Дуда відреагував на слова Моравецького

Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі – заявив, що його країна більше не постачає Україні зброю. Водночас причиною стали не дискусії щодо зерна, а те, що Польща сама озброюється.

Дуда ж наголосив, що заяву Моравецького передали у найгірший з можливих способів. Насправді він мав на увазі зброю, яку Польща наразі закупляє у межах модернізації своєї армії.