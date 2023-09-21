Зокрема Гітанас Науседа заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше. За його словами, роль Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

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Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії – розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше,

– заявив Науседа.

Обговорили спрощення процедури перевезення зерна

Литовський лідер заявив, що в цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту.

"Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Натомість суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника", – сказав глава Литви.

Зазначають, що у ході зустрічі лідери також обговорили полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.

Довідка. У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Чому виник конфлікт між Україною та Польщею