В частности, Гитанас Науседа заявил, что разногласия между двумя странами должны быть решены как можно быстрее. По его словам, роль Польши в оказании поддержки Украине исключительна, и необходимо найти решение, поскольку дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным.

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Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России – разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее,

– заявил Науседа.

Обсудили упрощение процедуры перевозки зерна

Литовский лидер заявил, что в этом случае речь идет не о безопасности отдельных стран, а по всему региону и даже континенту.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Вместе с тем общественные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но и помогают пропаганде противника", – сказал глава Литвы.

Отмечают, что в ходе встречи лидеры обсудили облегчение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву, чтобы таким образом снизить давление.

Справка. В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Почему возник конфликт между Украиной и Польшей