Ссылаются российские СМИ на слова бывшего советника министра обороны США Макгрегора. Но по украинским данным, на территории страны осталось гораздо больше людей.

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Сколько миллионов человек осталось в Украине

Макгрегор действительно сделала заявление об уменьшении населения Украины, однако он не привел никаких доказательств или источников, на которых базируются его слова. Итак, озвученные бывшим советником слова не соответствуют действительности, ведь в Украине, по разным оценкам, осталось от 28 до 36 миллионов человек.

Согласно подсчетам Фонда народонаселения ООН, в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 миллиона человек, учитывая тех граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова оценила количество жителей Украины без учета оставшихся на оккупированных территориях. В Институте подсчитали, что население Украины сейчас составляет от 28 до 34 миллионов. Однако российские пропагандистские СМИ сразу же подхватили ложную информацию и распространяют ее с выгодными Кремлю нарративами.

Напомним, что по состоянию на 28 марта 2023 количество украинских беженцев, зарегистрировавшихся для временной защиты, достигло 5,8 миллиона. По оценкам экспертов, всего около 20% беженцев останутся за границей по окончании войны.

Как российская пропаганда лжет о войне