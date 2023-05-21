Сводки минобороны страны-агрессора в эфире 24 Канала высмеяли ведущая Екатерина Соляр и журналист-международник Алексей Бурлаков. Оккупанты отчитываются, что они якобы "уничтожили" уже 73 HIMARS.

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"Они старались", – посмеялась Соляр.

Как отметил Бурлаков, по состоянию на 2015 год в США в целом было около сотни таких установок.

"Россияне за год уничтожили 73. Так вообще какая-то "глупая штука" – зачем ее передавать в войска", – ответил саркастически журналист-международник.

Оккупанты отчитываются также о якобы "уничтожении" 4 БМП Bradley. Но на этом враг не останавливается и уже якобы "уничтожает" дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Украине Великобританией. Так российская армия уже "уничтожила" якобы 8 таких ракет.

Они уничтожили одну из таких ракет военной базой в Луганске. Отправили одного из своих полковников на перехват этой ракеты прям в воздух. Одну ракеты сбили своим вертолетом,

– иронически сказал Бурлаков.

В России можно было купить военную технику

Журналист-международник рассказал, что около 10 лет назад в стране-агрессоре в интернете можно было спокойно купить БТР – без вооружения, но с броней.

"Они до сих пор думают, что и у нас тоже такое, и это все пересылается Новой почтой", – отметил Алексей Бурлаков.

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Новое "секретное оружие" россиян

Оккупанты убеждают, что они "уничтожили" ЗРК Patriot.

"Получается так, что они, вероятно, одной ракетой уничтожили сразу 5 пусковых установок и одну радиолокационную станцию. Вроде бы должно было быть 6 попаданий одновременно", – отметила Екатерина Соляр.

Но "поразили" их россияне, наверное, новым российским "секретным оружием".

Резиновая ракета "Калибр". Именно запчасти для нее Симоньян заказывала в Гонконге. И она просто отскочила от одной и "поразила" сразу 6. Почему бы и нет. Я думаю новое российское "секретное оружие",

– высмеял журналист-международник.

В то же время, ЗРК NASAMS оккупанты не дооценивают. "Уничтожили" якобы один комплекс.

"Здесь не понятно, почему именно так. NASAMS обороняют Белый дом – настоящий. Так может они такой "пас" делают Белому дому, что "мы не атакуем Белый дом, потому что там стоит NASAMS, а его мы пока не можем победить", – рассказал Бурлаков.

"Уничтоженное" оружие можно не считать

Соляр предположила, что в минобороны России просто не разобрались с ударениями и решили пока не "уничтожать" эти установки.

Также оккупанты сообщают, что они "уничтожили" якобы 17 из 18 САУ Paladin. А танки и БМП, которые "поразили" россияне, можно вообще не считать.

"Во все можно поверить ровно до того места, пока они HIMARS запирают на третий или четвертый этаж здания и там его уничтожают", – отметил журналист-международник.

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