Правда, теперь взбалмошные понимают, чем все это может для них обернуться. Они жалуются, что им хочется еще пожить, информирует 24 Канал.

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У пропагандистов очередная истерика

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева предположила, что ядерная война может начаться. Другой гость студии выразил искренние надежды, что такого не произойдет.

Не хочется умирать, честно говоря. Очень не хочется. Совершенно не хочется. Не совсем понимаю, почему об этом приходится говорить в 2023 году!,

– начал выть сумасшедший.

Действительно, Россия шантажирует весь мир применением ядерного оружия, но его граждане не понимают, почему речь идет о ядерной войне. Цирк на проволоке, как говорится.

Более того, оппонент спикера, предлагает наказывать тех, кто устраивает подобные истерики. Мол, в военное время всех паникеров расстреливали на месте.

"Нам все это со временем предстоит, поэтому до ядерной войны можно не дожить", – пригрозил пропагандист.

У пропагандистов истерика из-за ядерки: смотрите видео

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