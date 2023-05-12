В Кремле регулярно пускают в ход ядерную риторику и шантажируют мир своим нуклеарным вооружением. О возможности применения враждебным государством такого оружия в интервью журналистам высказался секретарь СНБО Данилов.
Смотрите также Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование
Враг непредсказуем
Следует понимать, что Путин в любой момент может нажать красную кнопку. Однако вместе с тем не надо сомневаться в том, что мир на это отреагирует должным образом.
Они могут сделать что угодно. Если они применят ядерное оружие, реакция всего мира будет совсем другой,
– констатировал Данилов.
Также он в очередной раз подчеркнул, что война это сложное дело, а наши защитники стремятся прежде всего к только одному – освободить все наши территории от российских оккупантов, выйдя на границы Украины 1991 года.
Остается только ждать, набраться терпения и победа будет за нами,
– сказал чиновник.
Ядерные угрозы не прекращаются
- На кремлевском телевидении чуть ли не каждый день рассказывают о "величии" своего террористического государства. В частности, пропагандист Владимир Соловьев часто, не подбирая слов, угрожал Западу применением ядерного оружия и тем "фактом", что ядерная зима якобы является "неизбежной".
- В то же время политтехнолог Борис Тизенгаузен убежден, что президент враждебного государства Владимир Путин настолько опасается за свою жизнь, что вряд ли применит нуклеарный арсенал. По его словам, диктатор опасается конфликта, в котором в ход пойдет ядерка, ведь это может угрожать, прежде всего, его жизни.
- Кроме того, военный эксперт Владислав Селезнев констатировал, что "методички" Соловьева о "мощном ядерном арсенале России" неактуальны. Собственно, аналитик упомянул о разговоре Путина с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого президент КНР четко дал понять, что применение Кремлем опасного атома является красной линией для Пекина.