В Кремле регулярно пускают в ход ядерную риторику и шантажируют мир своим нуклеарным вооружением. О возможности применения враждебным государством такого оружия в интервью журналистам высказался секретарь СНБО Данилов.

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Враг непредсказуем

Следует понимать, что Путин в любой момент может нажать красную кнопку. Однако вместе с тем не надо сомневаться в том, что мир на это отреагирует должным образом.

Они могут сделать что угодно. Если они применят ядерное оружие, реакция всего мира будет совсем другой,

– констатировал Данилов.

Также он в очередной раз подчеркнул, что война это сложное дело, а наши защитники стремятся прежде всего к только одному – освободить все наши территории от российских оккупантов, выйдя на границы Украины 1991 года.

Остается только ждать, набраться терпения и победа будет за нами,

– сказал чиновник.

Ядерные угрозы не прекращаются