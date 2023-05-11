Правда, во время своего спича пропагандист не вспомнил итальянское озеро Комо, потому что надеется вернуть там свою недвижимость. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев.
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Российскую армию – "в труху"
Что касается других стран, для Соловьева также плохие новости. По словам военного эксперта, даже конвенционным оружием российскую армию можно уничтожить за 45 минут, используя обычные ракеты класса "Тамагавк" и аналоги. Следовательно, вопрос применения ядерного оружия, считает Селезнев, вряд ли когда-нибудь на повестке.
"Взрослые дяди, в частности глава КНР, общаясь с Владимиром Путиным, совершенно четко отметили: недопустимо даже вести разговор о вероятности применения ядерного оружия. Видимо, Соловьеву об этом не рассказали, поэтому он цитирует "темники", которые уже давно неактуальны", – подытожил Владислав Селезнев.
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Решится ли Россия ударить ядеркой: прогноз разведки США
- "Ядерная" риторика россиян то утихает, то активизируется. После якобы "атаки беспилотников" на Кремль они снова начали шантажировать мир.
- Впрочем, в разведке США сомневаются, что страна-террористка отважится нанести удар. "Это очень маловероятно, это наша текущая оценка", – отметили в ведомстве.
- Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в интервью 24 Каналу отметила, что Вашингтон считает невероятно опасным и тревожным ядерные угрозы России. В то же время в стране предупредили Москву о последствиях, которые повлечет потенциальная атака.