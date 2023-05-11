Правда, во время своего спича пропагандист не вспомнил итальянское озеро Комо, потому что надеется вернуть там свою недвижимость. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Обратите внимание Скандал с таинственной ракетой в Польше: при чем здесь Россия и X-55 – носитель ядерной боеголовки

Российскую армию – "в труху"

Что касается других стран, для Соловьева также плохие новости. По словам военного эксперта, даже конвенционным оружием российскую армию можно уничтожить за 45 минут, используя обычные ракеты класса "Тамагавк" и аналоги. Следовательно, вопрос применения ядерного оружия, считает Селезнев, вряд ли когда-нибудь на повестке.

"Взрослые дяди, в частности глава КНР, общаясь с Владимиром Путиным, совершенно четко отметили: недопустимо даже вести разговор о вероятности применения ядерного оружия. Видимо, Соловьеву об этом не рассказали, поэтому он цитирует "темники", которые уже давно неактуальны", – подытожил Владислав Селезнев.

Интересно – Соловьев готовит Россию к войне: смотрите видео

Решится ли Россия ударить ядеркой: прогноз разведки США