В разведке США сделали заявление о возможном ядерном ударе России по Украине. Читайте дальше, что об этом думает руководитель ведомства.

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Решится ли Россия на ядерный удар

Оценками разведки поделилась директор Центральной разведки США Эврил Хейнс в Сенатском комитете по вооруженным силам. Она выразила сомнение в том, что Кремль способен на принятие соответствующего решения.

Это очень маловероятно, это наша текущая оценка,

– подчеркнула она.

Ранее постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит в интервью 24 Каналу поделилась соображениями по поводу ядерного удара со стороны России. Она отметила, что Вашингтон бряцание "ядерной палкой" считает невероятно опасным и тревожным. В то же время в стране предупредили Кремль о последствиях, которые его будут ожидать, если он решится на этот шаг.

Смит добавила, что очень непросто предсказать то, что творится в уме Путина. И наблюдения за его заявлениями не позволяют дать четкий ответ: это было чистое пустословие или предупреждение о планах нанести ядерный удар.

К слову, угрозы возможного ядерного удара прокомментировали в Воздушных силах ВСУ. Накануне в эфире 24 Канала Юрий Игнат рассказал, для чего Россия разбрасывается такими заявлениями снова.

Кремлю нужна паника

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, пропагандисты не просто так распространяли информацию о якобы подготовке стратегической авиации. Речь шла о вероятной угрозе ядерной атаки.

Юрий Игнат подчеркнул, что такие "пугалки" преследуют единственную цель – посеять панику среди граждан Украины. Соответствующая ИПСО должна была толкнуть нас к "резким движениям": бегству из страны, скупке спичек, соли и вообще чего-либо. В то же время он отметил, что украинцы к таким угрозам уже привыкли.

Спикер Воздушных сил добавил, что уже и так все красные линии оккупанты перешли. Он отметил, что Россия – террористическое государство. И то, что она сделала с украинцами за последнюю неделю, "вообще не укладывается в уме". Но, несмотря на это, врагу не удастся нас запугать.