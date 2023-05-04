Цель таких "страшилок" – посеять панику среди украинцев. Однако в нашем государстве уже привыкли к угрозам Москвы. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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"Нас не запугать их страшилками"

Игнат отметил, что крылатые и баллистические ракеты, находящиеся в арсенале российской армии, действительно могут являться носителями тактического ядерного заряда. Однако ни в коем случае не стоит забывать о вражеской ИПСО.

Эти заявления, которые были вчера во всех кремлевских пабликах, слишком много об этом говорили. Вражеская ИПСО не спит. Надо понимать, что одна из главных их целей – посеять панику среди населения, заставить людей делать "резкие движения", чтобы кто-то сбежал из страны, скупал спички, соль и так далее,

– объяснил спикер Воздушных сил.

Также он отметил, что украинцы уже привыкли к угрозам оккупантов. Подчеркнул: "Чего нам еще бояться. Уже все красные линии они перешли. Это террористическое государство, то, что сделано за последнюю неделю, вообще не укладывается в голове. Здесь без вариантов. Нас не запугать их страшилками".

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Что этому предшествовало

Днем 3 мая на фоне так называемой "атаки беспилотников" на Кремль росСМИ начали распространять информацию о приказе "подготовить Ту-22М" на авиабазах в Энгельсе и Шайковке. В сети пугали, что якобы агрессор этой ночью может атаковать Украину ядерным оружием. Такие вбросы сразу же подхватили телеграм-каналы.

Однако важно понимать, что стратегическая авиация врага совершает рейсы каждый день. Она всегда активна в небе. В частности, вчера вечером Юрий Игнат рассказал, что на подступах к Украине находится около 25 российских самолетов разных типов. Оккупанты применяют авиацию буквально ежедневно на разных направлениях фронта.

Российские террористы понимают, что не могут одолеть украинцев на поле боя, поэтому пытаются залезть в наши головы. Поэтому крайне важно доверять только официальным, проверенным источникам информации и сохранять спокойствие.

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