Начальник КМВА Сергей Попко написал, что Россия атаковала Киев дронами-камикадзе и, вероятно, ракетами баллистического типа. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона, что он не подтверждает использование Россией баллистических ракет.

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Применила ли Россия баллистические ракеты

Юрий Игнат объяснил, что Россия запустила по Украине 24 дрона-камикадзе. С них сбили:

12 – Оперативное командование "Юг";

6 – в зоне ответственности Воздушного командования "Центр". Также там сбили 1 разведывательный дрон.

Ночью была активность и вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, также угрожало применение баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов "прилета". Однако не исключается, что может быть,

– заявил спикер.

Он также уточнил, что в настоящее время Воздушные силы ВСУ не подтверждают применение баллистики. Однако объяснил, что еще предстоит уточнять и смотреть.

"Иногда день – два нужно для того, чтобы действительно выяснить было такое применение или не было", – объяснил Юрий Игнат.

Стоит отметить, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко написал, что Россия атаковала Киев боражирующими боеприпасами типа Shahed и ракетами, вероятно, баллистического типа. Однако уточнил: "Окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков".

Сергей Попко также написал: "По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены".

Россия снова атаковала Украину: коротко