По данным мониторинговых групп, речь идет о разведывательных беспилотниках. Однако есть вероятность запуска захватчиками дронов-камикадзе. Актуальную информацию о ситуации в регионе для вас собирает
24 Канал.
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Атака "Шахидов", пожар на российской нефтебазе в Тамане: хронология 434 дня войны
3:19 В Одессе снова раздался мощный взрыв.
3:10 Карта воздушных тревог на данный момент выглядит следующим образом. Карта воздушных тревог / Скриншот 3:09 В Одессе снова раздался взрыв. 3:03 Есть сообщения о взрывах в Славянске и Краматорске. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога. 2:53 В Одессе раздались еще 2 мощные взрывы. 2:50 В Одессе в третий раз раздался взрыв. 2:48 В Одессе прогремел еще один взрыв, о чем сообщает Суспільне.
2:46 В Одессе раздался взрыв.
В Черкасской области в это время объявили воздушную тревогу.
2:38 В Киевской области также работает ПВО. 2:36 Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях. 2:34 В Киеве раздался взрыв. В КМВА заявили, что это результат работы ПВО. 2:23 В Херсоне снова раздаются взрывы. Россия продолжает терроризировать жителей города после вчерашних кровавых обстрелов. 2:21 Воздушную тревогу объявили в Киеве. 2:13 В Запорожье снова раздались взрывы. 2:12 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей области находиться в безопасных местах, соблюдать информационную гигиену и сохранять спокойствие на фоне атаки врага. 2:11 Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. 2:04 В Запорожье раздался взрыв. Вероятно, город под ударом ракет С-300.
2:03 За предыдущий час об угрозе вражеской атаки предупредили в: Киевской области; Черниговской области; Сумской области; Полтавской области; Днепропетровской области;
В Запорожской области тревогу объявили еще в 0:22.
3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином. Карта повітряних тривог / Скриншот