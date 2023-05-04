По данным мониторинговых групп, речь идет о разведывательных беспилотниках. Однако есть вероятность запуска захватчиками дронов-камикадзе. Актуальную информацию о ситуации в регионе для вас собирает 24 Канал.

Обратите внимание Атака "Шахидов", пожар на российской нефтебазе в Тамане: хронология 434 дня войны

3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином.


Карта повітряних тривог / Скриншот