По данным мониторинговых групп, речь идет о разведывательных беспилотниках. Однако есть вероятность запуска захватчиками дронов-камикадзе. Актуальную информацию о ситуации в регионе для вас собирает 24 Канал.

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3:19 В Одессе снова раздался мощный взрыв.

3:10 Карта воздушных тревог на данный момент выглядит следующим образом.



Карта воздушных тревог / Скриншот

3:09 В Одессе снова раздался взрыв.

3:03 Есть сообщения о взрывах в Славянске и Краматорске. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

2:53 В Одессе раздались еще 2 мощные взрывы.

2:50 В Одессе в третий раз раздался взрыв.

2:48 В Одессе прогремел еще один взрыв, о чем сообщает Суспільне.

2:46 В Одессе раздался взрыв. В Черкасской области в это время объявили воздушную тревогу.

2:38 В Киевской области также работает ПВО.

2:36 Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях.

2:34 В Киеве раздался взрыв. В КМВА заявили, что это результат работы ПВО.

2:23 В Херсоне снова раздаются взрывы. Россия продолжает терроризировать жителей города после вчерашних кровавых обстрелов.

2:21 Воздушную тревогу объявили в Киеве.

2:13 В Запорожье снова раздались взрывы.

2:12 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей области находиться в безопасных местах, соблюдать информационную гигиену и сохранять спокойствие на фоне атаки врага.

2:11 Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.

2:04 В Запорожье раздался взрыв. Вероятно, город под ударом ракет С-300.

2:03 За предыдущий час об угрозе вражеской атаки предупредили в: Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области; В Запорожской области тревогу объявили еще в 0:22.

3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином.



Карта повітряних тривог / Скриншот