Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, силы ПВО работают и имеют определенные успехи.

Обратите внимание В Киеве и ряде областей – тревога: в Одессе прозвучала серия мощных взрывов

ПВО сбила вражеские цели

Сергей Братчук сообщил, что есть результаты работы сил ПВО в виде сбитых вражеских целей. Однако сколько именно целей уничтожено – спикер ОВА не уточнял. В частности, это связано и с тем, что по состоянию на четыре часа воздушная тревога в Одесской области продолжается.

Братчук призвал не мешать силам ПВО работать и сохранять спокойствие.

По всей вероятности, больше о взрывах в Одессе будет сообщено утром.

Заметим, предыдущая атака дронами на Одессу произошла ночью 19 апреля. Россияне выпустили на область дроны-камикадзе и попали в объект рекреационной инфраструктуры. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк тогда рассказывала, что ночная атака была направлена на поиск и уничтожение наших систем ПВО.

Обратите внимание! В течение часа в Одессе раздался ряд взрывов. Россияне атаковали Украину дронами.

Какая ситуация в других регионах

В Киеве ночью также прогремел взрыв, однако в КМВА сразу же заверили, что это работа ПВО. Также неспокойно и в области – там силы ПВО продолжают работать по состоянию на четыре часа.

В Херсоне, Славянске и Краматорске также прогремели взрывы. Однако никаких комментариев местных властей пока на этот счет нет.

По Запорожью оккупанты, вероятнее всего, ударили ракетами С-300. Взрывы вызвали кое-где перепады напряжения.

Соблюдайте правила безопасности. Если в вашем регионе объявлена тревога – находитесь в укрытиях и не распространяйте фото и видео, которые могут помочь врагу. Заботьтесь об информационной гигиене и собственном покое. Сохраняйте веру в нашу армию, в наши силы ПВО.