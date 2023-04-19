Городской совет Одессы опубликовал видео последствий ночной атаки войск агрессора. Известно, что наши воины минувшей ночью уничтожили сразу 10 "Шахидов". Всего враг выпустил 12 дронов.

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Российские военные ночью атаковали объект рекреационной инфраструктуры

В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что в Одесской области в результате атаки дронов было зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

Пожар спасательных служб оперативно ликвидирован. Люди, к счастью, не пострадали.

Последствия после атаки дронов-камикадзе в Одесской области: видео

В ОК "Юг" объяснили, почему Россия атаковала дронами

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ночная атака дронами-камикадзе на Одесскую область была направлена на поиск и уничтожение систем ПВО, сообщает Суспільне.

Прикрывались особенностью региона, особенностью ландшафта, чтобы быть максимально незаметными. Пытаются они все же обмануть нашу противовоздушную оборону и пытаются ее найти. Именно поэтому, мы подозреваем, была такая групповая атака несколькими мерами, чтобы спровоцировать работу ПВО,

– сказала она.

По словам спикера, третья волна пусков сработала по другим целям. Гуменюк заявила, что Россия пополняет запасы "Шахидов", чтобы экономить ракеты, но точное количество дронов-камикадзе назвать сложно.

Что известно о ночной атаке на Одесскую область