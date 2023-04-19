Информации о жертвах или пострадавших пока нет. Но на месте попадания возник пожар. Туда уже отправились спасатели.

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Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА типа "Шахид-136" по Одесской области. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БпЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры,

– говорится в официальном сообщении власти.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте принимаются меры по локализации пожара, задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры.

"Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", – добавил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

Подметим, что жителей города просили не распространять фото и видеоматериалы, демонстрирующие работу ПВО и места возможных попаданий враждебных БпЛА. Но на российских пропагандистских телеграмм-каналах все же появились видео, на которых виден пожар в регионе и зарево от него.

Обратите внимание! Вражеским наводчикам следует помнить: не только они ведут охоту. С момента распространения ими материалов, играющих на руку врагу, они тоже становятся целью. Правда, украинских спецслужб. Их действия без наказания не останутся.

Что известно о ночной атаке беспилотниками по Одесской области