Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. Втім, на місці влучання виникла пожежа. Туди вже вирушили рятувальники.

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Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА типу "Шахід-136" по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БпЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури,

– мовиться в офіційному повідомленні влади.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці вживають заходів з локалізації пожежі, задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

"Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", – додав начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Зауважимо, що мешканців міста просили не поширювати фото та відеоматеріали, що демонструють роботу ППО та місця ймовірних влучань ворожих БпЛА. Втім, на російських пропагандистських телеграм-каналах все ж з'явились відео, на яких видно пожежу у регіоні та заграву від неї.

Зверніть увагу! Ворожим навідникам слід пам'ятати: не лише вони ведуть полювання. З моменту поширення ними матеріалів, що грають на руку ворогу, вони теж стають ціллю. Щоправда, українських спецслужб. Їх дії без покарання не залишаться.

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