Вночі 19 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Після сирени у місті пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі опублікував стікери, які натякають на успішну роботу ППО. Він такого записав голосове повідомлення, у якому закликає одеситів довіряти лише перевіреним джерелам.
Також Братчук наголошує на тому, що не варто фотографувати наслідки ворожої атаки, чи роботу ППО. Оскільки такі знімки можуть допомогти ворогу.
Скриншот
У Monitor повідомили о 01:51, що ракета, або фальш-ціль летить у напрямку Одещини. Згодом сповістили про роботу ППО. Як виявилося, було збито БпЛА.
Також пишуть про те, що у напрямку Одеси рухаються ще декілька безпілотників Росії.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що ворожі цілі перебувають у повітрі. "Радимо не підходити до вікон, бо літають низько", – йдеться у повідомленні.
Журналісти Суспільного о 02:13 повідомили про повторні вибухи у місті.
Вибухи у Чорноморську
Регіональні ЗМІ пишуть про вибухи Чорноморську. Зазначають, що там працює ППО.
У Monitor також пишуть про те, що тактична авіація ворога активна над Азовським морем.
Ворожі дрони атакували Запорізьку область
У вівторок, 18 квітня, у Запорізькій області збили 6 дронів-камікадзе "Шахід".
У Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами повітряного командування знищено 7 ворожих БпЛА, з них 6 дронів-камікадзе типу "Shahed-136". В районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще один дрон ОТР "Орлан-10" – збили на околицях Дніпра.