Росіяни б'ють ними дистанційно. Військові оперативного командування "Північ" пояснили, що вороги скинули бомбу орієнтовно о 10:30 18 квітня.
Дивіться також Війна артилерії: як мільйон снарядів змінить ситуацію на фронті й коли настане переломний момент
Що відомо про атаку росіян
Близько 10:30 (18 квітня – 24 Канал) зафіксовано 1 прихід, ймовірно КАБ (керована авіаційна бомба – 24 Канал), випущений з літака ворога СУ-35, в район населеного пункту Тимоновичі,
– пояснили військові.
За даними бійців, інформація про втрати серед місцевих мешканців не надходила.
Окрім цього, росіяни до 12:00 18 квітня вже тричі атакували прикордонні території Сумської та Чернігівської області з різних видів озброєння. Зокрема, зафіксували:
- 5 приходів, ймовірно з міномета калібру 120 міліметрів, в районі населеного пункту Кореньок;
- 6 приходів, ймовірно з міномета калібру 82 міліметрів, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі.
Варто зазначити, що даних про втрати серед місцевих мешканців чи про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.
Росіяни атакують керованими авіаційними бомбами: основне
- Росія атакує Україну керованими авіаційними бомбами. Це високоточна зброя, яка має аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль.
- Під загрозою атак росіян можуть перебувати прикордонні та прифронтові райони, включно з Черніговом, Сумами, Харковом, Херсоном та Запоріжжям.
- Ці бомби росіяни вкидають, не входячи в зону ураження нашої ППО. Тому боротись з ними складно – простіше та логічніше знищувати їхній носій – літаки Су-34, Су-35 чи інші.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що протистояти керованим авіаційним бомбам з наземних можуть системи PATRIOT, SAMP-T, а найкраще – літаки F-16 або інші літаки покоління 4+. Також Україна сподівається на Міг-29. Детальніше про це – читайте тут.