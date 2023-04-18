Росіяни б'ють ними дистанційно. Військові оперативного командування "Північ" пояснили, що вороги скинули бомбу орієнтовно о 10:30 18 квітня.

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Що відомо про атаку росіян

Близько 10:30 (18 квітня – 24 Канал) зафіксовано 1 прихід, ймовірно КАБ (керована авіаційна бомба – 24 Канал), випущений з літака ворога СУ-35, в район населеного пункту Тимоновичі,

– пояснили військові.

За даними бійців, інформація про втрати серед місцевих мешканців не надходила.

Окрім цього, росіяни до 12:00 18 квітня вже тричі атакували прикордонні території Сумської та Чернігівської області з різних видів озброєння. Зокрема, зафіксували:

5 приходів, ймовірно з міномета калібру 120 міліметрів, в районі населеного пункту Кореньок;

6 приходів, ймовірно з міномета калібру 82 міліметрів, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі.

Варто зазначити, що даних про втрати серед місцевих мешканців чи про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Росіяни атакують керованими авіаційними бомбами: основне