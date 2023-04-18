Россияне бьют ими дистанционно. Военные оперативного командования "Север" объяснили, что враги сбросили бомбу ориентировочно в 10:30 18 апреля.

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Что известно об атаке россиян

Около 10:30 (18 апреля – 24 Канал) зафиксирован 1 приход, вероятно УАБ (управляемая авиационная бомба – 24 Канал), выпущенный из самолета врага СУ-35, в район населенного пункта Тимоновичи,

– объяснили военные.

По данным бойцов, информация о погибших среди местных жителей не поступала.

Кроме того, россияне до 12:00 18 апреля уже трижды атаковали приграничные территории Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения. В частности, зафиксировали:

5 приходов, вероятно из миномета калибра 120 миллиметров, в районе населенного пункта Кореньок;

6 приходов, вероятно, из миномета калибра 82 миллиметров, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи.

Следует отметить, что данных о погибших среди местных жителей или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

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