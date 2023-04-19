Міська рада Одеси опублікувала відео наслідків нічної атаки військ агресора. Відомо, що наші воїни минулої ночі знищили відразу 10 "Шахідів". Всього ворог випустив 12 дронів.

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Російські військові вночі атакували об'єкт рекреаційної інфраструктури

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що в Одеській області внаслідок атаки дронів було зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди, на щастя, не постраждали.

Наслідки після атаки дронів-камікадзе в Одеській області: відео

В ОК "Південь" пояснили, чому Росія атакувала дронами

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що нічна атака дронами-камікадзе на Одеську область була спрямована на пошук і знищення систем ППО, інформує Суспільне.

Прикривалися особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону та намагаються її вишукати. Саме тому, ми підозрюємо, була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО,

– сказала вона.

За словами речниці, третя хвиля пусків спрацювала по інших цілях. Гуменюк заявила, що Росія поповнює запаси "Шахідів", щоб економити ракети, але точну кількість дронів-камікадзе назвати складно.

Що відомо про нічну атаку на Одеську область