Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, сили ППО працюють і мають певні успіхи.
Зверніть увагу В Києві та в низці областей – тривога: в Одесі пролунала серія потужних вибухів
Уночі 4 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Зокрема, у місті працювали і сили ППО.
Джерело:Сергій Братчук
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, сили ППО працюють і мають певні успіхи.
Зверніть увагу В Києві та в низці областей – тривога: в Одесі пролунала серія потужних вибухів