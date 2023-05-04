Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили о сбивании почти 20 вражеских дронов. Их ликвидировало воздушное командование "Юг", "Центр" и другие.

Смотрите также В Киеве и в ряде областей звучала тревога: в Одессе была серия мощных взрывов

Что известно о ночной атаке дронами

На этот раз 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожено 18 этих ударных БпЛА плюс разведывательный беспилотник,

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук поблагодарил воздушные командования "Юг", "Центр" и все Силы обороны Украины за успешную работу.



Сбитые дроны над Украиной / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Сколько дронов сбили над Одессой

Утром спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал, что россияне в ночь на 4 мая выпустили по Одессе 15 Shahed-131/136. Из них:

12 – уничтожили наши силы противовоздушной обороны и мобильных огневых групп;

3 – ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.

По словам Назарова, люди не пострадали. Вспыхнувший пожар в результате попадания ликвидировали.

Тревожная ночь в Украине против 4 мая

В ночь на 4 мая тревоги в большинстве областей Украины объявили ориентировочно после двух часов. Только в Запорожской области сирены доносились еще в 00:22 4 мая.

После 2:04 взрывы услышали в Запорожье, затем – в Херсоне. Спустя время звуки взрывов слышали в Киеве. Тогда в КМВА заверили, что это результат ПВО.

Взрывы в Одессе начали раздаваться ориентировочно в 2:46. Через несколько минут – в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Обратите внимание! Москва атаковала наше государство дронами-камикадзе и в ночь на 3 мая. Тогда российские захватчики выпустили по Украине 26 Shahed-136/131. Наши Воздушные силы сбили 21 вражеский дрон. Однако другие "Шахиды" оккупантов ударили в административное здание в Днепре и частный дом в Николаевской области. Также оккупанты попали в нефтебазу в Кропивницком, и по Константиновке, что в Донецкой области. Взрывы местные жители услышали также в Запорожье. Подробнее об атаке россиян по Украине в ночь на 3 мая – читайте по ссылке.