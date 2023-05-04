Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили о сбивании почти 20 вражеских дронов. Их ликвидировало воздушное командование "Юг", "Центр" и другие.
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Что известно о ночной атаке дронами
На этот раз 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожено 18 этих ударных БпЛА плюс разведывательный беспилотник,
– заявили Воздушные силы ВСУ.
Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук поблагодарил воздушные командования "Юг", "Центр" и все Силы обороны Украины за успешную работу.
Сбитые дроны над Украиной / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Сколько дронов сбили над Одессой
Утром спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал, что россияне в ночь на 4 мая выпустили по Одессе 15 Shahed-131/136. Из них:
- 12 – уничтожили наши силы противовоздушной обороны и мобильных огневых групп;
- 3 – ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.
По словам Назарова, люди не пострадали. Вспыхнувший пожар в результате попадания ликвидировали.
Тревожная ночь в Украине против 4 мая
- В ночь на 4 мая тревоги в большинстве областей Украины объявили ориентировочно после двух часов. Только в Запорожской области сирены доносились еще в 00:22 4 мая.
- После 2:04 взрывы услышали в Запорожье, затем – в Херсоне. Спустя время звуки взрывов слышали в Киеве. Тогда в КМВА заверили, что это результат ПВО.
- Взрывы в Одессе начали раздаваться ориентировочно в 2:46. Через несколько минут – в Славянске и Краматорске Донецкой области.