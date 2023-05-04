Начальник КМВА Сергій Попко написав, що Росія атакувала Київ дронами-камікадзе та, ймовірно, ракетами балістичного типу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив в ефірі телемарафону, що наразі він не підтверджує використання Росією балістичних ракет.
Дивіться також В Києві та в низці областей лунала тривога: в Одесі була серія потужних вибухів
Чи застосувала Росія балістичні ракети
Юрій Ігнат пояснив, що Росія запустила по Україні 24 дрони-камікадзе. З них збили:
- 12 – Оперативне командування "Південь";
- 6 – в зоні відповідальності Повітряного командування "Центр". Також там збили 1 розвідувальний дрон.
Вночі була активність і ворожої авіації, також літав літак МіГ-31, також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме воно було застосовано, немає фактів "прильоту". Однак не виключається, що може бути,
– заявив речник.
Він також уточнив, що наразі Повітряні сили ЗСУ не підтверджують застосування балістики. Однак пояснив, що ще мають уточнювати та дивитись.
"Інколи день-два потрібно для того, щоб дійсно з'ясувати було таке застосування чи не було", – пояснив Юрій Ігнат.
Варто зазначити, що очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко написав, що Росія атакувала Київ баражуючими боєприпасами типу Shahed та ракетами, ймовірно, балістичного типу. Однак уточнив: "Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків".
Сергій Попко також написав: "За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені".
Росія знову атакувала Україну: коротко
- Орієнтовно о 00:22 4 травня на Запоріжжі оголосили про повітряну тривогу. Після 02:00 сирени почали лунати у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
- Спочатку вибухи пролунали у Запоріжжі. Ймовірно, місто атакували ракетами С-300. Згодом звуки вибухів почули в Херсоні та Києві. У столиці та на Київщині працювала ППО.
- Орієнтовно о 2:46 вибухи почали лунали в Одесі. Вночі речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у місті працюють сили протиповітряної оборони й вони мають певні успіхи.
- Вранці 4 травня спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров розповів, що Росія атакувала Одесу 15 дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 12 Shahed-131/136. Решта – влучили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. На щастя, люди вціліли.