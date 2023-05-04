Вибух пролунав близько 2:34, повідомляють журналісти 24 Каналу. За пів години до цього у столиці пролунали сирени.

Зверніть увагу В Києві та в низці областей – тривога: Запоріжжя під обстрілом росіян

Працює ППО

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працюють сили ППО. Громадян закликали зберігати спокій.

Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях,

– наголосили в КМВА.

Також вибухи чули мешканці області. Однак у Київській ОВА заспокоїли громадян – сили ППО на варті неба і вони працюють по ворожих цілях.

Коротко про ситуацію в регіонах

Станом на 2:55 повітряна тривога оголошена у північних, південних, східних та центральних регіонах країни. У Запоріжжі вибухи лунали щонайменше двічі – ймовірно, місто атакували ракетами С-300. Там тривога триває найдовше – уже понад 2,5 години.

В Одесі прогриміла серія потужних вибухів. Станом на цю мить їх прогриміло щонайменше 5. Є повідомлення про роботу ППО. Місто під ударом безпілотників.

Дотримуйтеся правил безпеки. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте в укриттях та не поширюйте фото й відео, які можуть допомогти ворогу. Дбайте про інформаційну гігієну та власний спокій. Зберігайте віру в нашу армію, в наші сили ППО.