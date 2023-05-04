Мета таких "лякалок" – посіяти паніку серед українців. Однак, у нашій державі вже звикли до погроз Москви. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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"Нас не залякати їхніми страшилками"

Ігнат зазначив, що крилаті та балістичні ракети, які є в арсеналі російської армії, справді можуть бути носіями тактичного ядерного заряду. Однак, у жодному разі не варто забувати про ворожу ІПСО.

Ці заяви, які вчора були у всіх кремлівських пабліках, надто багато про це говорили. Ворожа ІПСО не спить. Треба розуміти, що одна з головних їхніх цілей – посіяти паніку серед населення, змусити людей робити "різкі рухи", щоб хтось утік із країни, скуповував сірники, сіль тощо,

– пояснив речник Повітряних сил.

Також він зауважив, що українці вже звикли до погроз окупантів. Підкреслив: "Чого нам ще боятися. Уже всі червоні лінії вони перейшли. Це терористична держава, те, що зроблено за останній тиждень, взагалі не вкладається в голову. Тут без варіантів. Нас не залякати їхніми страшилками".

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Що цьому передувало

Вдень 3 травня на тлі так званої "атаки безпілотників" на Кремль росЗМІ почали поширювати інформацію про наказ "підготувати Ту-22М" на авіабазах в Енгельсі та Шайковці. У мережі лякали, що нібито агресор цієї ночі може атакувати Україну ядерною зброєю. Такі вкиди одразу ж підхопили телеграм-канали.

Однак, важливо розуміти, що стратегічна авіація ворога здійснює рейси кожного дня. Вона завжди активна в небі. Зокрема, вчора ввечері Юрій Ігнат розповів, що на підступах до України перебуває близько 25 російських літаків різних типів. Окупанти застосовують авіацію буквально щодня на різних напрямках фронту.

Російські терористи розуміють, що не можуть здолати українців на полі бою, тож намагаються залізти в наші голови. Тому вкрай важливо довіряти лише офіційним, перевіреним джерелам інформації та зберігати спокій.

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