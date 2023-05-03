Чому заяви про підгтовку бомбардувальників Ту-22М та нібито ймовірність "застосування" ядерної зброї можуть бути черговою російською ІПСО, читайте далі.

Читайте також Росія – майстер у веденні ІПСО, нацист Геббельс їм дуже б позаздрив, – військовий експерт

Чергова брудна ІПСО російських терористів

Зауважимо, що спочатку про нібито наказ "підготували Ту-22М" на авіабазах в Енгельсі та Шайковці повідомили росЗМІ. Однак, вже незабаром цю інформацію підхопили телеграм-канали.

У мережі лякають, що нібито агресор цієї ночі може атакувати Україну ядерною зброєю. Нібито щонайменше два "вироби" вже перебувають безпосередньо поруч з один зі вказаних аеродрмів.

Всі повідомлення про "наказ підготувати стратегічну авіацію" несуть лише уявну загрозу, задача яких вивести людей з психологічної рівноваги,

– наголошують аналітики.

Стратегічна авіація ворога здійснює рейси кожного дня. "Про потенційний зліт будемо сповіщати у звичному режимі", – підкреслили у Monitor.

Що кажуть у Повітряних силах

Речник Повітряних сил в ефірі національного телемарафону зазначив, що галас спричиняється не тоді, коли хочуть щось зробити. Однак, обережними потрібно бути. Адже ворожа авіація завжди активна в небі. Зокрема, нещодавно злітав Ту-22М3, через що у низці областей оголошували повітряну тривогу.

Зараз на підступах до України перебуває близько двох з половиною десятків літаків ворожої авіації різних типів, які періодично завдають ударів керованими авіабомбами та іншим озброєнням. Противник застосовує авіацію щодня на різних напрямках. Ми, зрозуміло, маємо бути до цього готовими,

– наголосив Ігнат.

Зверніть увагу – Як працює російська пропаганда, і як від неї захиститися: дивіться відео