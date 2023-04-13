Варто критично ставитись до публікацій навіть відомих закордонних видань. Не виключено, що це може бути російська ІПСО. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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ІПСО Росії на найвищому рівні

У виданні The Washington Post проаналізували витік засекречених документів Пентагону. Журналісти стверджують, що Україна не здобуде перемогу у війни ні цього, ні навіть наступного року. А, мовляв, навіть якщо Збройні Сили Україну матимуть значні територіальні здобутки, то це суттєво не змінить хід подій і не сприятиме мирним перемовинам.

Не забуваймо, що нас противник є майстром проведення інформаційно-психологічних операцій. В частині, що стосується комплексної пропаганди як внутрішньої, так і зовнішньої, вони чи не найкращі у світі. Думаю, найбільший пропагандист всіх часів нацист Геббельс їм дуже б позаздрив,

– зазначив Петро Черник.

За його словами, ніхто не досягнув такого рівня "зомбування" власного та іншого населення, як Росія.

Петро Черник про можливості пропаганди Росії: дивитись відео

Однією війною може не завершитись

Україна має відповідний потенціал для того, щоб перемогти Росію. Про точні дати чи рік не мовиться, але важливо інше. Вторгнення Росії в Україну може повторитись знову, якщо не зміниться як країна-терорист, так і ставлення цивілізованого світу до неї.

"Умовно ми можемо навіть завтра вибити їх усіх (росіян – 24 Канал) з нашої території. Але якщо Росія залишається у тому ж політичному просторі та контексті з ядерною зброєю, доступом до сибірських ресурсів, тобто такою, як вона є зараз, то наступна російсько-українська війна є лиш питання часу", – наголосив військовий експерт.

На його думку, може йтися про кілька років чи десятиліття, але це обов'язкову станеться знов, якщо Росію не позбавити від влади з теперішніми наративами та ядерної зброї. Імперський московський режим ніколи не прийме незалежну Україну, що процвітає.

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