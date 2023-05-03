Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией. Об этом в интервью 24 Канала рассказала постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит.

Читайте полностью О контрнаступлении, деоккупации Крыма и ядерных угрозах России: интервью с представительницей США при НАТО

Может ли Путин применить ядерное оружие

Смит подчеркнула, что США считают бряцание Путина "ядерной палкой" невероятно опасным и тревожным. Вашингтон предупредил Москву о рисках применения ядерки, а также о серьезных последствиях, с которыми россияне столкнутся, если решат это сделать.

Очень трудно предположить, что именно происходит в главе президента Путина. И когда говорится о бряцании ядерной саблей, что мы наблюдали, было трудно определить, является ли это чистым пустословием, действительно ли он планирует применить ядерное оружие,

– подчеркнула представительница США при НАТО.

В то же время она добавила, что в США нет признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Однако Вашингтон продолжит внимательно следить за ситуацией, наблюдать за тем, как оккупанты говорят об этом, и определять, есть ли признаки того, что они готовятся к использованию.

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