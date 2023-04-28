Как пишет ведущее американское издание, эти датчики могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и идентифицировать совершившего атаку.

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Действия Кремля не останутся незамеченными

Одна из целей передачи такого оборудования состоит в том, чтобы убедиться, что если Россия подорвет радиоактивное оружие на украинской территории, "атомная подпись" и вина Москвы могут быть подтверждены.

Известно, что сеть датчиков разворачивается "по всему региону" и сможет "характеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва". Кроме того, развернутые датчики лишат Россию "любой возможности применить ядерное оружие в Украине без указания виновных".

В одном из сценариев Вашингтон мог бы использовать информацию, собранную сетью, чтобы исключить возможность неправильной идентификации нападающего, устроившего ядерный взрыв. Это может показаться ненужным шагом, учитывая отличную особенность грибовидного облака. Но если оружие будет доставлено грузовиком, танком или лодкой, а не заметной ракетой с отслеживаемой траекторией полета, выяснить ее происхождение может оказаться практически невозможно.

Повлияет ли это как-то на страну-агрессора

По мнению экспертов в области ядерной энергетики, публичная информация о таком оборонном планировании может сдерживать Москву, поскольку она знает, что Вашингтон может разоблачить так называемую "сделку под фальшивым прикрытием".

Все, что известно о ядерных угрозах