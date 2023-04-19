Более того, ядерные угрозы никак не влияют на помощь от союзников. Об этом отметил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Скибицкий также заявил, что угрозы Москвы могут действовать как "пропаганда на обывателя", в то время как профессиональные политики не обращают на это внимания. Потому заместитель начальника разведки не видит влияния заявлений о ядерном оружии на военную помощь Украине.

Самое главное – это не влияет на министров обороны, которые собираются на "Рамштайне",

– отметил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что украинская армия начала получать больше вооружения не только для защиты, но и для контрнаступления. Это произошло после нескольких удачных операций наших Сил обороны.

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