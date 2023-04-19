Более того, ядерные угрозы никак не влияют на помощь от союзников. Об этом отметил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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На Запад уже не действует ядерный шантаж Путина
Скибицкий также заявил, что угрозы Москвы могут действовать как "пропаганда на обывателя", в то время как профессиональные политики не обращают на это внимания. Потому заместитель начальника разведки не видит влияния заявлений о ядерном оружии на военную помощь Украине.
Самое главное – это не влияет на министров обороны, которые собираются на "Рамштайне",
– отметил Скибицкий.
Он также подчеркнул, что украинская армия начала получать больше вооружения не только для защиты, но и для контрнаступления. Это произошло после нескольких удачных операций наших Сил обороны.
Военная помощь Украине: последние новости
- 19 апреля Украина получила второй зенитный ракетный комплекс IRIS-T от Германии, об этом сообщило издание Spiegel. Всего Берлин пообещал Киеву 4 системы.
- В тот же день министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получила долгожданные американские системы ПВО Patriot. Их нам тоже передала Германия.
- Представитель Пентагона Чарли Дитц 18 апреля заявил, что часть бронированных машин М2 Bradley уже прибыла в Украину и участвует в боевых действиях. Об их передаче США сообщили в январе.