Ба більше, ядерні погрози жодним чином не впливають на допомогу від союзників. Про це наголосив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Скібіцький також заявив, що погрози Москви можуть діяти як "пропаганда на обивателя", в той час, як професійні політики не звертають на це уваги. Тому заступник начальника розвідки не вбачає впливу заяв про ядерну зброю на військову допомогу Україні.

Найголовніше – це не впливає на міністрів оборони, які збираються на "Рамштайні",

– зазначив Скібіцький.

Він також підкреслив, що українська армія почала отримувати більше озброєння не лише для захисту, але й для контрнаступу. Це сталося після проведення кількох вдалих операцій нашими Силами оборони.

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