Упродовж останніх днів ходили чутки про те, що Patriot вже в Україні. І нарешті інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков 19 квітня.

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Небо України стало безпечнішим

Олексій Резніков емоційно розповів про прибуття Patriot з Німеччини. У твітері він зауважив, що для візуалізації мрії потрібно "розповісти про це всьому світові та дати їй життя". Власне, так і сталося з системами Patriot.



Системи ППО Patriot вже в Україні / Фото Міноборони Німеччини

Міністр оборони пригадав серпень 2021 року, коли він ще виконував обов'язки заступника глави уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тоді він відвідував США з офіційним візитом і вперше заявив партнерам, що: "Нам потрібні Patriot".

Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО "Patriot"

– наголосив він.

Глава оборонного міністерства підкреслив, що наші сили ППО максимально швидко освоїли системи Patriot. Він також наголосив на тому, що міжнародні партнери України свого слова дотримали, передавши нам установки.

"Це результат наполегливої праці під керівництвом нашого президента Володимира Зеленського", – додав він.

Олексій Резніков також подякував своєму американському колезі Ллойду Остіну, німецькому – Борису Пісторіусі, а також нідерландській – Кайсі Оллонгрен. Також висловив подяку американському, німецькому та нідерландському народу.