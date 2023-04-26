Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления со стороны Москвы.
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Это доказывает, что Кремль понимает неотвратимость поражения и неизбежность расплаты.
Любые угрозы России по применению ядерного оружия – это проявление бессилия и страха.
– отметил Данилов.
Угрозы России по поводу "ядерца": последние новости
Недавно заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что перспектива ядерной войны есть и растет с каждым днем "по известным причинам". Также он посоветовал опасаться ядерного взрыва, а не глобального потепления.
- Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес низко оценивает вероятность запуска ядерных ракет Кремль. По его словам, такие угрозы Путина уже не оказывают влияния на украинцев. Поэтому диктатор прибегает к ядерному шантажу, чтобы напугать партнеров Украины.
- В разведке добавляют, что мир так же несерьезно воспринимает угрозы Москвы. Профессиональные политики не учитывают и это не становится препятствием для военной помощи Украины.