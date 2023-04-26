Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви з боку Москви.
До теми Путін одержимий цією ідеєю: Росія знову почала розмахувати ядерною боєголовкою
Це доводить, що Кремль розуміє невідворотність поразки й неминучість розплати.
Будь-які погрози Росії щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху,
– зазначив Данілов.
Погрози Росії щодо "ядерки": останні новини
Нещодавно заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що перспектива ядерної війни є і зростає з кожним днем "з відомих причин". Також він порадив боятися ядерного вибуху, а не глобального потепління.
- Однак колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес низько оцінює імовірність запуску ядерних ракет Кремлем. За його словами, такі погрози Путіна вже не мають впливу на українців. Тому диктатор вдається до ядерного шантажу, аби налякати партнерів України.
- У розвідці додають, що світ так само вже несерйозно сприймає погрози Москви. Професійні політики не зважають і це не стає перешкодою для військової допомоги України.