Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он предположил, что у Путина есть нездоровая идея относительно применение ядерного оружия
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Жирнов заметил, уже понятно, что конвенционную войну Россия проиграла. Несмотря на мобилизацию, зимнее наступление россиян провалилось, ведь эти мобилизованные были не готовы воевать, им не хватало вооружения, обмундирования и мотивации.
Поэтому у Путина остается один единственный ядерный фактор,
– добавил говорящий.
Последствия от угроз неядерному государству
Бывший сотрудник разведки России напомнил, что Китай, с которым так стремится дружить агрессорка, очень раздражен ее словами. Ведь угрожать ядерным оружием неядерному государству запрещено, это записано в Договоре о нераспространении ядерного оружия.
За это уже в целом другие ядерные страны могли бы повлиять на Россию, в том числе и Китай.
– прокомментировал Жирнов.
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Одержимость ядеркой
Тем не менее, Си Цзиньпин во время визита в Москву получил формальное и официальное подписание документа о том, что Россия не будет применять ядерное оружие и не будет угрожать им. И стоило лидеру Китая только уехать, Дмитрий Медведев снова начал бряцать ядерной боеголовкой.
Мы с вами знаем, что он пьян, клоун, но он должностное лицо, и на Западе к этому человеку обязаны относиться как к одному из высших государственных деятелей России,
– заметил эксперт.
К тому же Россия с 16 по 19 апреля проводила по приказу Путина внеплановые учения Тихоокеанского флота с приведением в полную готовность ядерных сил, расположенных в Тихом океане. Тогда, кстати, что-то пошло не так, потому сняли командира Тихоокеанским флотом, подчеркнул Жирнов. Это произошло именно тогда, когда Министр обороны Китая был с визитом в Москве.
И хотя единственный союзник России Китай говорит ей, что стоит прекратить угрозы ядерным оружием, у меня такое впечатление, что Путин просто одержим идеей о применении ядерного оружия,
– прокомментировал Жирнов.
Может ли Россия применить ядерное оружие: что известно
- Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес низко оценивает вероятность запуска ядерных ракет Кремль.
- Украинская разведка заявляет, что российские угрозы влияют только на обывателя. Профессиональные политики на это уже давно не обращают внимания и это не становится препятствием для военной помощи Украины.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Запад готовится к любым сценариям реагирования Путиным на украинское контрнаступление. Теперь нельзя исключать возможность применение террористами ядерного оружия