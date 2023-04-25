Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что ядерное оружие – это единственное, чем Россия способна похвастаться перед миром.
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России больше нечем угрожать
По его словам, заявления Медведева являются очередным доказательством неадекватности России. Об этом нужно доносить всему миру, в том числе и на Совбезе ООН, где сейчас председательствует Россия.
"Я уже сбился со счета, сколько раз Медведев угрожал миру и отдельным странам ядерным оружием. Только на прошлой неделе он заявил, что Великобритании не станет. Классика "алкожанра" – Медведев и ядерное оружие", – заявил Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен об истерических заявлениях Медведева: смотреть видео
Политтехнолог считает, что Медведев нужен Путину только для того, чтобы угрожать миру ядерным оружием. Медведев, Патрушев, Шойгу – группировка полных неадекватов, взойдя на престол, сразу начнут угрожать ядерным оружием, ведь больше нечем похвастаться.
"Страна с огромными богатствами и человеческим потенциалом может похвастаться только тем, что имеет ядерное оружие. Но и это оружие они получили в наследство. Угрожать нефтью уже не могут. Угрожать тем, что у них будет лучшая экономика – не могут. Угрожать уровнем жизни граждан – не в их случае. Остается только ядерное оружие", – подчеркнул Тизенгаузен.
В России истерика
Также он прокомментировал истерику российских пропагандистов по заявлениям и прогнозам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.
"Возможно, они бы так не истерили, если бы не имели исторических примеров: освобождение Херсона, Харьковская операция. Возможно, они бы не верили в это, но теперь знают, что ВСУ могут им задать порки. Когда тебя называют террористом такие люди, как Скабеева, это один из лучших комплиментов", – добавил политтехнолог.
Очередные ядерные мечты Медведева
- Выступая на марафоне "Знания" перед русской молодежью, Медведев заявил, что перспектива ядерной войны есть и растет с каждым днем "по известным причинам".
- Также он посоветовал опасаться ядерного взрыва, а не глобального потепления.
- Перед этим, подручный Путина отреагировал на введение Великобританией санкций против россиян, причастных к заключению оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, и пригрозил отправить это государство "в морскую бездну" российским оружием.