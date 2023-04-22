Заместитель главы российского совета безопасности устроил истерику из-за того, что Великобритания ввела санкции против россиян, причастных к преследованию журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, которого приговорили к 25 годам колонии.
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Новая порция бред от любителя выпить
Медведев закричал, что Великобритания – "враг Кремля". Далее он пригрозил отправить это государство "в морскую бездну" российским оружием.
Великобритания была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и отвратительно сырой остров не уйдет в бездну морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия,
– абсурдно написал он.
Также Медведев позволил себе пренебрежительно назвать Бориса Джонсона "Бориской", а имя нынешнего премьера Риши Сунака будто бы вообще забыл.
Маразм приспешника Путина продолжил неустанно крепнуть. Он набросился на министра обороны Германии Бориса Писториуса, который ранее высказался о допустимости ударов ВСУ по государству-агрессору для собственной защиты.
Немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине,
– истерически заорал Медведев.
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В Польше ответили на угрозы Медведева
Ранее прихвостень бункерного диктатора опубликовал пост в твиттере, где пригрозил Польше исчезновением с карты Европы. В ответ польское Агентство национальной безопасности опубликовало для Медведева рекомендательный твит.
"Дорогой мистер Медведев, пожалуйста, помните, что комбинирование алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – говорится в сообщении.