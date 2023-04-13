Об этом в эфире 24 Канала заявил народный депутат Украины Олег Дунда. Он объяснил, зачем Медведев Кремлю.

Смотрите также "Уничтожить, как бешеных собак": российская оппозиция ответила на угрозы Медведева

"Медведев будет играть глупого алкоголика, но все равно будет сидеть на скамье подсудимых", – добавил спикер.

Жириновский 2.0

Медведев нужен Кремлю, чтобы руководить электоральным полем, которое раньше было за Жириновским. Тот в свое время держал так называемый "русский мир", и теперь кто-то должен продолжить это дело, отметил Дунда. Медведев выгоден Кремлю, потому что его можно контролировать, а вся его риторика направлена исключительно на внутреннего потребителя.

"Если Кремль не будет держать прежнее поле Жириновского, то его будет держать условный Гиркин, или еще кто-нибудь, кого они не будут контролировать. Поэтому они решили поставить на это поле Медведева, который говорит то, что говорит. Но от ответственности и Гааги его это не освобождает", – еще раз подчеркнул нардеп.

Олег Дунда о судьбе сторонников Путина: смотреть видео

Ядерные угрозы Медведева тоже касаются исключительно внутренней аудитории, подчеркнул спикер. Он также идет по тропе Жириновского, но у того была немного другая тема.

"Напомню 1993 год, первые выборы в Госдуму России, когда выиграл Жириновский с 23%. С чем он выиграл? Он, кажется, делал фото-видео с Саддамом Хусейном и рассказывал, как сапог российского солдата будет умываться в Индийском океане", – добавил Олег Дунда.

Заявления Медведева: последнее