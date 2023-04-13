Про це в ефірі 24 Каналу заявив народний депутат України Олег Дунда. Він пояснив навіщо Медведєв Кремлю.

Дивіться також "Знищити, як скажених собак": російська опозиція відповіла на погрози Медведєва

"Медведєв буде грати дурнуватого алкоголіка, але однаково сидітиме на лаві підсудних", – додав спікер.

Жириновський 2.0

Медведєв потрібний Кремлю, аби керувати електоральним полем, яке раніше було за Жириновським. Той свого часу тримав так званий "руський мір" і тепер хтось має продовжити цю справу, відзначив Дунда. Медведєв вигідний Кремлю, бо його можна контролювати, а уся його риторика спрямована винятково на внутрішнього споживача.

"Якщо Кремль не буде тримати колишнє поле Жириновського, то його триматиме умовний Гіркін, або ще хтось, кого вони не контролюватимуть. Тому вони вирішили поставити на це поле Медведєва, який говорить те, що говорить. Але від відповідальності і Гааги його це не звільняє", – ще раз підкреслив нардеп.

Олег Дунда про долю прибічників Путіна: дивитись відео

Ядерні погрози Медведєва теж стосуються винятково внутрішньої аудиторії, наголосив спікер. Він також йде стежкою Жириновського, але в того була трохи інша тема.

"Нагадаю 1993 рік, перші вибори до Держдуми Росії, коли виграв Жириновський з 23%. З чим він виграв? Він, здається, робив фото-відео з Саддамом Хусейном і розповідав, як чобіт російського солдата буде вмиватися в Індійському океані", – додав Олег Дунда.

Заяви Медведєва: останнє