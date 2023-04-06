Однак подібні слова нічого не варті без реальних дій, які уже з'являються в планах російського керівництва. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Російський маразм пішов далі, держдума пропонує повернути термін "ворог народу" і розстрілювати за цим вироком людей.

Можливість смертної кари

Гудков прокоментував поведінку Медведєва як дуже дивну, але загалом в Росії і так тривають репресії проти російських опозиціонерів. Бориса Нємцова вбили, Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзу, Євгенія Ройзмана посадили до в'язниці, хтось був вигнаний з країни.

Єдине, що російська влада в цій ситуації, за переконанням опозиціонера, може зробити – це скасувати мораторій на смертну кару.

Очевидно, якщо вони повернуть смертну кару, на цю тему все більше і більше зараз розмов, і в керівництві, і в Держдумі, то значить ця смертна кара рано чи пізно вдарить по них самих,

– вважає Гудков.

Гудков відповів на погрози Медведєва: дивитись відео

Поява "шостої колони"

Опозиціонер розповів, що Алєксандр Дугін агітує до боротьби з "шостою колоною", закликає всіх олігархів, системних лібералів, всіх, хто не висловлювався на підтримку війни оголосити "шостою колоною". І переконує ставитися до "шостої колони" так, як і до "п'ятої".

Зауважте! "П'ята колона" – це загальна назва осіб, які ведуть підривну роботу всередині іншої групи або країни на користь зовнішнього ворога.

Ці погрози нічого не варті, поки не буде реалізована найбільша страшилка – повернення смертної кари. Але я до кінця не впевнений, що вони на це наважаться, хоча скасування мораторію на смертну кару буде найголовнішим символом того, чи готові вони піти до кінця у боротьбі з усіма незгодними,

– резюмував Гудков.