Однако подобные слова ничего не стоят без реальных действий, уже появляющихся в планах российского руководства. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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Российский маразм пошел дальше, госдума предлагает вернуть термин "враг народа" и расстреливать по этому приговору людей.

Возможность смертной казни

Гудков прокомментировал поведение Медведева как очень странное, но в целом в России и так продолжающиеся репрессии против российских оппозиционеров. Бориса Немцова убили, Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, Евгения Ройзмана посадили в тюрьму, кто-то был изгнан из страны.

Единственное, что российские власти в этой ситуации, по убеждению оппозиционера, могут сделать – это отменить мораторий на смертную казнь.

Очевидно, если они вернут смертную казнь, на эту тему все больше и больше сейчас разговоров, и в руководстве, и в Госдуме, значит эта смертная казнь рано или поздно ударит по ним самим,

– считает Гудков.

Гудков ответил на угрозы Медведева: смотреть видео

Появление "шестой колонны"

Оппозиционер рассказал, что Александр Дугин агитирует к борьбе с "шестой колонной", призывает всех олигархов, системных либералов, всех, кто не высказывался в поддержку войны, объявить "шестой колонной". И убеждает относиться к "шестой колонне" так же, как и к "пятой".

Заметьте! "Пятая колонна" – это общее название лиц, ведущих подрывную работу внутри другой группы или страны в пользу внешнего врага.

Эти угрозы ничего не стоят, пока не будет реализована самая большая страшилка – возвращение смертной казни. Но я до конца не уверен, что они на это решатся, хотя отмена моратория на смертную казнь будет главным символом того, готовы ли они пойти до конца в борьбе со всеми несогласными,

– резюмировал Гудков.