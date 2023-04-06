Однако подобные слова ничего не стоят без реальных действий, уже появляющихся в планах российского руководства. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
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Российский маразм пошел дальше, госдума предлагает вернуть термин "враг народа" и расстреливать по этому приговору людей.
Возможность смертной казни
Гудков прокомментировал поведение Медведева как очень странное, но в целом в России и так продолжающиеся репрессии против российских оппозиционеров. Бориса Немцова убили, Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, Евгения Ройзмана посадили в тюрьму, кто-то был изгнан из страны.
Единственное, что российские власти в этой ситуации, по убеждению оппозиционера, могут сделать – это отменить мораторий на смертную казнь.
Очевидно, если они вернут смертную казнь, на эту тему все больше и больше сейчас разговоров, и в руководстве, и в Госдуме, значит эта смертная казнь рано или поздно ударит по ним самим,
– считает Гудков.
Гудков ответил на угрозы Медведева: смотреть видео
Появление "шестой колонны"
Оппозиционер рассказал, что Александр Дугин агитирует к борьбе с "шестой колонной", призывает всех олигархов, системных либералов, всех, кто не высказывался в поддержку войны, объявить "шестой колонной". И убеждает относиться к "шестой колонне" так же, как и к "пятой".
Эти угрозы ничего не стоят, пока не будет реализована самая большая страшилка – возвращение смертной казни. Но я до конца не уверен, что они на это решатся, хотя отмена моратория на смертную казнь будет главным символом того, готовы ли они пойти до конца в борьбе со всеми несогласными,
– резюмировал Гудков.
Российская пропаганда продолжает бесноваться
- Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы сетовал, что "украинцы поставили своей целью уничтожить Россию". Поэтому не дожидаясь контрнаступления ВСУ, Россия должна начать ядерную войну.
- В ответ на ликвидацию российских пропагандистов, Соловьев начал угрожать НБУ, Владимиру Зеленскому, ГУРу и Михаилу Подоляку.
- Напомним, что оружие пропаганды, точнее пустого слова или самое эффективное российское оружие. Они традиционно угрожают всему западному миру. А все потому, что россиянам становится тревожно, ликвидация коллаборантов, взрывы по всей России, да и на фронте "патерь не так уж и нет".