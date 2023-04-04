Хорошо испугавшись, он закричал о "отмщении." Мол, за уничтожением коллаборантов и дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина "стоят украинские спецслужбы" и Россия должна с этим что-то сделать.

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Очередная доза угроз и крики о мести:

Российский провокатор и пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в ликвидации террористов, работавших на стороне агрессоров. Об этом он в истерике заявил на эфире своего шоу, где угрожал СБУ, Зеленскому, ГУР и Подоляку.

Найдем в сортире – и в сортире замочим. Когда будет уничтожена "террористическая организация" - Служба безопасности Украины? Когда будет уничтожен правительственный квартал Киева, когда будут уничтожены отбросы, отдающие приказы от верховного бандеркомандующего, главного нациста, отброса и гн*ды, по фамилии Зеленский,

– чуть ли не с пеной изо рта кричал Соловьев.

Соловьев вспомнил уничтоженных предводителей так называемой "ДНР" Александра Захарченко, Михаила Толстых (позывной "Гиви"), Арсена Павлова (позывной "Моторола") и назвал их "героями", за которых до сих пор "не отомстили". В список "святых", по версии Соловьева, также попала дочь Дугина, Дарья.

Пропагандист вопил, что надо всем показать "мощность русского оружия". Вероятно, кремлевский слуга так встревожился, потому что понял, что в "могучей России" не так уж безопасно. Оказалось, что война близко, а за свои преступления агрессорам рано или поздно придется отвечать.

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К слову, раньше Соловьев словесно набросился на Польшу. Он заявил, что Россия уничтожит все польские города и "не будет такой хорошей, как с Украиной".