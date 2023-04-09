У неділю, 9 квітня, авторитетне німецьке видання опублікувало матеріал, у якому детально розібрано дивні заяви божевільного ексглави Росії. Власне, журналісти з Bild впевнено констатували, що гавкання Медведєва – одного з найвірніших собак Путіна – стає все більш огидним.

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У своєму твітері прихвостень Путіна написав, що Україна приречена на поразку, адже нібито "нікому не потрібна". Ба більше, Європа нам допомагає лише тому, що "є на це прямі вказівки з Білого дому в США".

Європа підтримала Україну лише за вказівкою США, стверджує наближена особа російського диктатора Владіміра Путіна. Поставки зброї та кредити занурили європейські країни у "фінансово-політичне пекло". "Українці – "кровописні паразити", які смокчуться на "дряхлій, хворій на артрит шиї" ЄС",

– пишуть аналітики з посиланням на божевільного.

Де тут маніпуляція – розпізнати досить легко. По-перше, більшість американців досі не можуть знайти нашу державу на карті світу – тобто, якщо бути чесним, теперішня влада США навряд працює винятково на політичний рейтинг, допомагаючи Збройним Силам, адже навряд це є те питання, яке аж настільки сильно резонує у виборців.

По-друге, Медведєв "чомусь" не пояснює, яка мотивація в Європи допомагати нашій державі. Хоча чого можна хотіти від графомана-маразматика, який пише таку маячню лише для того, аби про нього бодай трохи пам'ятали росіяни.

Вражає, наскільки заплутаною та перевантаженою жаргоном стала мова Медвєдєва – наче він насилу мислив ясно. Наприклад, він назвав президента України Володимира Зеленського "арлекіном у футболці кольору хакі", який використовуватиме свою "банду злодійкуватих нацистських клоунів", щоб накопичувати вкрадені із Заходу гроші на офшорних рахунках,

– зазначили у Bild.

Без ядерних погроз не обійшлось